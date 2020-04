Un utente ha creato la perfetta riproduzione della Buster Sword di Final Fantasy 7 Remake

Un utente di reddit ha realizzato delle repliche di altissima qualità della famosa Buster Sword impugnata da Cloud nell'attesissimo Final Fantasy 7 Remake. Il modo migliore per festeggiare il ritorno del grande classico targato Square Enix.

L'utente SchwiftyProps ha infatti condiviso le sue creazioni sul subreddit ufficiale di Final Fantasy 7 Remake, mostrando al pubblico le riproduzioni delle Buster Sword create con una stampante 3D e con un livello qualitativo degno di nota. Le iconiche spade sono state create in due varianti, quella classica impugnata da Cloud e quella con l'elsa dorata utilizzata da Zack in Crisis Core. Entrambe le creazioni sono disponibili per l'acquisto sulla pagina Etsy dell'utente, con prezzi che variano dai 400 dollari per il mercato americano e canadese per arrivare ai 470 dollari previsti per accaparrarsi una copia nel resto del mondo. Un regalo perfetto e costosissimo per tutti i cosplayer e in generale per gli amanti del grande classico di Square Enix.

Intanto Sony ha pubblicato nuove immagini che forniscono uno sguardo dettagliato dei membri della corporazione Shinra. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la recensione di Final Fantasy 7 Remake è già disponibile sulle pagine di Everyeye.