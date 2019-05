Un utente ha ricreato il primo livello di Metal Gear Solid in Dreams

Metal Gear Solid è stato uno dei videogame che ha fatto la storia, e che è ancor oggi un titolo apprezzatissimo e che gode di grande popolarità. Al di là di The Twin Snakes, uscito su Nintendo Gamecube, il titolo originale di Konami non ha subito altri trattamenti come remake o remastered, che pure alcuni fan chiedono a gran voce.

Potrebbe però averci pensato un utente di Dreams. La nuova esclusiva PlayStation 4 di Media Molecule permette infatti di creare videogame, ed è uno dei pochi casi in cui la frase "l'unico limite è la propria fantasia" smette di essere un cliché, visto che l'editor del gioco permette di creare praticamente qualsiasi cosa.

Un giocatore ha dunque deciso di riproporre in salsa Dreams appunto, il primo livello di Metal Gear Solid, quello ambientato nel celebre Dock, dove approda Solid Snake dopo essere stato lanciato dal sottomarino per infiltrarsi nella base di Shadow Moses.

Il risultato è piuttosto sfizioso, e farà sicuramente piacere ai nostalgici, che vedranno senz'altro di buon occhio la possibilità di rituffarsi tra i ghiacci dell'Alaska, seppure in un altro videogame. L'opera in questione, naturalmente ancora non terminata, la potete ammirare nel tweet in calce alla news. Che ne pensate?

