Un utente di Twitter omaggia Death Stranding con una fantastica Fan Art

La data d'uscita di Death Stranding si avvicina a grandi falcate, e nonostante per l'appunto il gioco non sia ancora disponibile, l'ultimo progetto di Hideo Kojima ha già scatenato la fantasia di diversi giocatori e non solo. È il caso di questo utente di Twitter che gli ha dedicato una splendida Fan Art.

L'immagine in questione gioca sul contrasto tra i colori pastello quasi rilassanti da cui è composta, e l'inquietante e cupa atmosfera che sembra pervadere l'intero gioco, con tanto di temibile mostro in primo piano. L'autore in questione è l'artista russo Denis Istomin, e trovate l'immagine nel tweet in calce alla news.

Negli ultimi tempi, grazie soprattuto al Tokyo Game Show, si è fatta un po' più di chiarezza sul nuovo lavoro di Hideo Kojima, visto che è stato mostrato un bel po' di gameplay di Death Stranding che ha chiarito alcune meccaniche di gioco, togliendo in parte i veli che coprono il progetto dai tempi del suo annuncio, fatti di trailer criptici, tweet poco comprensibili e aspettative altissime settate da chi il titolo lo aveva già provato.

Per mettere le mani definitivamente su Death Stranding bisogna aspettare l'8 Novembre. Nel frattempo potete però dare un'occhiata alla nostra anteprima di Death Stranding. Cosa vi aspettate dall'esordio di Kojima Production?