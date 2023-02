Gli utenti di GTA Online beffano Rockstar, spunta un nuovo glitch di immortalità coi taxi

L'ultimo aggiornamento di GTA Online ha introdotto la possibilità di poter acquistare dei taxi per compiere degli incarichi. Tuttavia, la community del titolo Rockstar Games ha trovato in poco tempo un modo per sfruttare a proprio vantaggio l'iconico veicolo giallo e diventare... immortale.

Fino alla settimana scorsa, i giocatori erano infatti in grado di attivare il glitch della 'god mode' all'interno del Downtown Cab, con il risultato di rendere il proprio taxi letteralmente indistruttibile. Un vero incubo per gli NPC, così come per i poveri e sfortunati utenti che sono stati presi di mira dagli autisti del suddetto veicolo. Questo exploit è stato patchato tramite un aggiornamento pubblicato nella giornata di ieri, come rivelato dal noto insider di Rockstar Tez2. Eppure, i giocatori sono già riusciti a replicare il glitch in altri modi.

La conferma è arrivata in un successivo aggiornamento pubblicato su Twitter da Tez2, che ha mostrato rammarico per il comportamento della community, auspicando che gli sviluppatori trovino una soluzione quanto prima.

Proprio di recente, tra l'altro, il team di Rockstar si è dovuto confrontare con le problematiche causate da un nuovo exploit di GTA Online molto problematico. L'exploit in questione è riuscito ad aprire delle falle di sicurezza negli account del gioco, fornendo agli hacker la possibilità di comprometterli e portarli, infine, al ban.