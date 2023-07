Il film di Gran Turismo in anteprima per alcuni fortunati abbonati PlayStation Plus

La nuova pellicola di Gran Turismo mira a catturare l'essenza della popolare serie di videogame a marchio Playstation e il registra Neil Blomkamp assicura che il film avrà il DNA del gioco. Sony offre la possibilità ad alcuni utenti PS Plus selezionati di guardarlo in anteprima.

Il film di Gran Turismo è previsto arrivare nelle sale americane l'11 agosto, mentre in Italia dovremo attendere un po' di più, precisamente fino al 20 settembre, come svela il poster del film di Gran Turismo in Italia.

La promozione di Sony consente agli utenti PS Plus di guadagnare un'anteprima del film e di poterlo guardare l'8 Agosto. I fortunati riceveranno una mail con oggetto “See Gran Turismo before anyone else", ma dovranno comunque acquistare il biglietto.

La proiezione in anteprima del film di Gran Turismo avverrà solo in alcuni cinema selezionati e i partecipanti dovranno controllare qual è il più vicino rispetto al proprio territorio. I posti in accesso anticipato sono limitati, ma non sembra che il link contenuto nella mail sia legato agli account PSN dei destinatari, anche se in ogni caso bisognerà dimostrare di avere un abbonamento attivo a Playstation Plus.

Purtroppo l'iniziativa non si estende all'Italia, al momento pare unicamente circoscritta al territorio americano, per cui dovremo abbandonare le nostre speranze di trovare nella posta un bel messaggio di Sony che ci invita a comprare pop corn e biglietto per gustarci il nuovo film di Gran Turismo.