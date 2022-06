Gli utenti PS4 e PS5 potranno giocare all'Open Beta di COD Modern Warfare 2 in anticpo

Dopo il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 e in attesa del primo gameplay della campagna previsto al Summer Game Fest, dai canali PlayStation arriva un importante dettaglio che farà felici tutti gli utenti della casa.

Il Reveal Trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 reperibile sul canale YouTube di Playstation (visibile in basso) rivela che i giocatori PS4 e PS5 potranno accedere all'Open Beta con ben cinque giorni di anticipo rispetto agli utenti di tutte le altre piattaforme. Activision e Infinity Ward non sono ancora pronte a svelare la data d'inizio della Beta Aperta (l'annuncio è previsto nelle prossime settimane), ma intanto l'utenza PlayStation ha la certezza che potrà cominciare a giocarci prima dei colleghi attivi altrove.

Già che ci siamo, segnaliamo che quest'oggi sono anche state annunciate le differenti edizioni di Call of Duty: Modern Warfare 2 e il bonus riservato a coloro che decideranno di effettuare il preordine del gioco, ossia l'accesso anticipato all'Open Beta di almeno due giorni. A margine, Infinity Ward ha anche precisato la progressione di Call of Duty: Warzone 2 sarà separata dal free-to-play attuale, e che quindi non sarà possibile importare l'esperienza acquisita, gli oggetti sbloccati e il proprio arsenale.