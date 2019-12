Utilizzare il DualShock 4 di PS4 su PC: il software DS4Windows riceve un enorme update

Il collettivo di programmatori artefice di DS4Windows, il programma gratuito che permette di utilizzare il controller DualShock 4 su qualsiasi gioco PC, annuncia di aver aggiornato il software alla versione 2.0 per introdurre un enorme numero di migliorie e di ottimizzazioni.

La nuova versione di DS4Windows integra tantissime funzionalità aggiuntive che rendono ancora più semplice l'utilizzo del pad di PlayStation 4 su PC: il sistema, infatti, si premura di emulare il controller Xbox 360 per fare in modo che gli utenti PS4 possano sfruttare il proprio DualShock 4 su tutti i giochi PC in ambiente Windows compatibili con il pad Microsoft.

Dopo lunghissimi mesi di attesa e un numero esiguo di hotfix minori, gli autori di DS4Windows lanciano così l'edizione 2.0 del loro programma gratuito per rispondere alle richieste pervenute dalla community. Oltre a un'interfaccia visuale più comprensibile e ad un più veloce sistema di sincronizzazione del controller al PC, la nuova versione del software integra delle funzioni macro che aiutano gli utenti a rimappare facilmente i controlli e una migliore localizzazione in diverse lingue.

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo però se la riedizione 2.0 di DS4Windows vanta già la compatibilità con il Back Button Attachment, la periferica del DualShock 4 di PS4 che permette di accedere a due nuovi tasti riprogrammabili sul retro del controller.