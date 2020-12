Si può utilizzare la PS5 come lettore DVD e Blu-Ray?

Molti videogiocatori sono anche degli appassionati di cinema e serie tv, e scelgono di utilizzare le proprie console anche come dei lettori DVD, in modo da poter riprodurre i propri film in formato fisico senza essere costretti ad acquistare un altro supporto esterno.

Fin dai tempi del lancio di Playstation 3, Sony è sempre stata molto attenta ad accontentare anche i desideri di tutti gli amanti del cinema e dell’universo cinematografico, decidendo di inserire nelle proprie console di punta dei lettori che permettessero di leggere anche dischi Blu-Ray oltre che normali DVD, diventando in questo la prima azienda in assoluto. La tradizione viene in effetti rispettata anche da Playstation 5, l’ultima console di casa Sony arrivata sul mercato lo scorso novembre, sulla quale è montato un lettore Blu-Ray Ultra HD, perfetto per riprodurre i vostri dischi Blu-Ray ad altissima definizione.

Va però fatta una precisazione: l’unico modo per avere un lettore blu-ray Ultra HD sulla vostra Playstation 5, sarà quello di acquistare la versione provvista di lettore di dischi, attualmente venduta al prezzo di 499€. Nel caso in cui possediate la versione della console All Digital, quindi quella senza lettore venduta al prezzo di 399€, non potrete in alcun modo usufruire della funzione di lettore Blu-Ray. Nel caso in cui stiate riscontrando problemi con la riproduzione dell'audio o dell'output video sullo schermo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida per risolvere i problemi audio e video di PS5.