Ecco tutte le novità dell'aggiornamento 11.11 di Fortnite

Come vi abbiamo raccontato stamattina, i server di Fortnite erano andati offline per manutenzione, in attesa dell'aggiornamento 11.11 del battle royale di Epic Games. Finalmente il publisher ha diramato le patch note ufficiali sul sito internet del gioco.

Non si tratta certo di cambiamenti epocali, anzi per la verità trattandosi di un minor update sono poche le novità proposte, come ci si poteva attendere, ma ciò nonostante c'è qualche spunto che potrebbe essere interessante per gli appassionati.

È arrivata infatti "Arrlene" Izza, con cui sarà possibile completare una serie di missioni. Il vantaggio del personaggio è Distruzione di Mostri, aumentato poi in vantaggio comandante con Distruzione di Mostri+, con Sanguisuga vitale che aumenta fino al 15%.

Nel Negozio è stata introdotta la Lama Nera, una nuova arma oscura da impatto elevato e danno moderato, che sarà presente dall'una di notte del 14 novembre fino alla stessa ora italiana del 21 novembre.

Nel Negozio dell'evento inoltre, è tornato Corvo, il maestro dei cieli oscuri. Il vantaggio standard è Bang e Blam, che incrementa i danni di Destro e Mancino del 25%, e nella sua versione comandante provoca anche delle esplosioni.

Potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale di Fortnite. Che ne pensate?

Esattamente un mese fa, il 13 Ottobre, Fortnite veniva risucchiato da un Buco Nero. Il bizzarro lancio di Fortnite 2 è stato davvero un evento epocale? Leggete il nostro speciale a riguardo.