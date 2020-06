Uzi: Nike pubblica un commovente post di ringraziamento per la leggenda di LoL

Molti fan e professionisti, come Rekkles, hanno giustamente reagito alla notizia del ritiro di Uzi, demandando ai social tutto il loro amore e rispetto per un campione senza tempo e senza eguali, per il suo ruolo.

Al coro si è unita anche Nike, che ha celebrato la carriera di Uzi pubblicando un bellissimo messaggio sulla sua pagina ufficiale di Weibo. Il testo è ovviamente scritto in cinese. La traduzione completa dell'immagine la riportiamo integralmente in lingua inglese. Secondo noi rende meglio la potenza espressiva delle parole usate dalla multinazionale a cui Uzi è legato grazie alla campagna pubblicitaria "Dribble &." che lo vede al fianco di altri campioni come LeBron James. Uzi nella campagna della Nike indossa la maglietta "Dribble & Carry", in onore al suo ruolo nella Landa.

“A good debut, a 15-year-old using Varus to shock all that were watching

A good Vayne, as the world learned to give you respect

A good Asian Games gold medal, proving that you could be everybody’s hero for the first time

A good introductory line, “Smooth sailing situations Jian Zi-Hao, poor situations Little Dog, desperate situations Uzi”

A good set of shoulders and back, continuing the fight even when laden with battle scars

A good war cry, allowing “let me carry” to become a popular phrase

A good role model, inspiring others to believe that they could achieve their goals

A good bout, lasting an exciting eight years

A good, legendary career

A good thing that this game had you

Good Game, Uzi”.

Come vi abbiamo detto ieri, la decisione di Uzi di appendere mouse e tastiera al chiodo deriva dall'aggraversi dei suoi problemi di salute.