Che fine hanno fatto i V-Bucks gratis in Fortnite Salva il Mondo?

Come ormai ben saprete, i giocatori che hanno acquistato Fortnite Salva il Mondo nel periodo di lancio possono godere di alcuni benefici, tra i quali vi è anche la possibilità di sbloccare V-Bucks in maniera gratuita. Di recente, però, tale sistema ha subito importanti modifiche, scopriamo quali.

Nel corso della passata stagione, Epic Games ha deciso che i fondatori di Fortnite Salva il Mondo non potranno più ricevere ricompense all'accesso giornaliero e, di conseguenza, non sarà più possibile ottenere la valuta premium ogni settimana eseguendo l'accesso ogni giorno (venivano distribuiti in media 150 V-Bucks ogni 7 giorni, ma nel percorso vi erano anche pacchetti da 300, 800 e 1.000 V-Bucks).

Il fatto che le ricompense per il daily login siano sparite non significa però che il quantitativo di monetine che i giocatori possono ottenere in Salva il Mondo sia diminuito. Gli sviluppatori hanno infatti rimodulato gli incarichi giornalieri, che al posto di 50 V-Bucks ricompenseranno il giocatore con 80 V-Bucks: in parole povere, otterrete in un anno la stessa quantità di monete, ma dovrete completare ogni giorno la sfida proposta.

Non sembrano invece aver subito modifiche le missioni d'allerta giornaliere, che possono continuare a proporre ricompense in V-Bucks proprio come in passato.

