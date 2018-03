V-Rally 4 annunciato per PC e console, primi dettagli e trailer di debutto

hanno annunciato, nuovo episodio dell'omonima serie racing in arrivo a settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Il franchise V-Rally torna sugli schermi dopo 15 anni di pausa grazie al lavoro di Kylotonn Racing Games, studio francese noto per titoli come WRC 7 e Tourist Trophy Isle of Man. Il team promette una modalità carriera ricca di emozioni, supporto per il multiplayer online, tracciati e veicoli su licenza.

In apertura trovate il primo trailer di V-Rally 4, il gioco è atteso per il mese di settembre su tutte le piattaforme principali, ovvero PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.