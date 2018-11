V-Rally 4: primo DLC e data di uscita della versione Switch

Bigben e Kylotonn Racing Games sono liete di annunciare la pubblicazione di V-Rally 4 per Nintendo Switch prevista per il 13 dicembre 2018 in Europa.

Il primo DLC Supercharge Pack è ora disponibile su PlayStation 4, PC, e Xbox One. Potrai ottenere 5 esclusive livree per le auto più popolari di V-Rally 4 che potranno essere usate in tutte le modalità (quick party, online e carriera):

Porsche 911 RGT 997 (Rally)

Volkswagen Polo RX (V-Rally Cross)

Tatum Class 10 (Buggy)

Volkswagen Polo R WRC (Rally)

Ford Mustang Fastback (Extreme Khana)

Questo DLC fa parte del Season Pass, gli utenti che hanno acquistato la versione Ultimate lo riceveranno in automatico. La prossima auto, niente meno che la leggendaria Ford GT 2006 per la modalità Extreme Khana, sarà invece disponibile a Dicembre.

V-Rally 4 sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 13 dicembre (5 Febbraio 2019 per gli USA). Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation4, PC e Xbox One.