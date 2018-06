V-Rally 4 rimandato su Switch; pubblicato un nuovo trailer per modalità Cross e Buggy

Dopo essere stato annunciato lo scorso mese di marzo da Bigben Interactive, Kylotonn Racing Games e Maximum Games, V-Rally 4 torna a mostrarsi quest'oggi con un nuovo trailer.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, si concentra sulle modalità Cross e Buggy: la prima ci vedrà sfrecciare in circuiti costituiti in parte da asfalto ed in parte da strade sterrate, nel mentre la seconda proporrà delle gare ancora più vivaci grazie all'utilizzo di veicoli particolarmente agili e leggeri.

Il titolo presenterà altre tre modalità di gioco: Rally, che saprà impegnare in giocatori con gare che si svolgeranno in tracciati ostici e tecnici; Extreme-Khana, incentrata sul drifting e sulle corse ad ostacoli; ed infine Hillclimb, in cui il compito dei piloti sarà attraversare delle piste costruite attorno a delle alte colline a bordo di potenti veicoli. Il gioco includerà inoltre una modalità carriera ed altre modalità online e offline, ma ulteriori dettagli al riguardo saranno diffusi in futuro.

Da segnalare inoltre che il titolo corsistico è stato ufficialmente rimandato su Nintendo Switch, ed arriverà quindi in ritardo rispetto alle altre versione del gioco.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che V-Rally 4 debutterà nel corso del mese di settembre su PC, PS4 e Xbox One, ed arriverà in seguito anche su Switch.