V-Rally 4 sfreccia nel trailer di lancio, disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Bigben e Kylotonn Racing Games sono orgogliose di annunciare che V-Rally 4 è finalmente disponibile, ecco il trailer di lancio che presenta tutte le discipline disponibili nel gioco. Velocità, spettacolo e sensazioni uniche sono in arrivo!

Ogni disciplina offre un’esperienza di guida unica e differente dalle altre. V-Rally 4 spingerà i fan delle corse fino al loro limite per imparare nuove tecniche di guida nel Rally, nell’Extreme-Khana, nel V-Rally Cross, nella modalità Buggy ed infine nella Hillclimb.

Fedele ai precedenti capitoli di V-Rally, la modalità carriera ti porterà in giro per il mondo avendo un solo obiettivo: diventare campione in ogni categoria. Per farlo, avrai bisogno di vincere gare, sbloccare e ottenere nuovi veicoli, migliorarli, e fare delle scelte importanti per la tua carriera. Sarai tu a decidere se specializzarti in una singola disciplina oppure cimentarti in ogni modalità presente fin dalle prime battute. Dovrai inoltre reclutare compagni di squadra (agenti, meccanici, ingegneri, ecc.) e tutti loro avranno un impatto, positivo o negativo, sui tuoi risultati.

Sono presenti in totale 22 tracciati, ognuno di loro disponibile in differenti condizioni, si passa dall’asfalto alla ghiaia, fino alla neve, alla sabbia, e tanto altro ancora. E nelle 6 piste esclusivamente da Rally (Monument Valley, Sequoia Park, Safari, Giappone, Siberia, Malesia) potrai creare stage speciali: il network della pista è composto da centinaia di intersezioni e il generatore della pista offre migliaia di possibilità diverse solo aprendo o chiudendo queste intersezioni. Sarò impossibile imparare a memoria ogni percorso, quindi dovrai davvero stare attento alle indicazioni del tuo co-pilota.

Caratteristiche Principali

V-Rally Mode : la modalità carriera di V-Rally rappresenta il vero cuore pulsante dell’esperienza di gioco.

: la modalità carriera di V-Rally rappresenta il vero cuore pulsante dell’esperienza di gioco. Quick Race : Rapido accesso a tutti i contenuti del gioco (veicoli e piste) per tutte le categorie. Niente di meglio di una gara veloce per allenarsi, testare le auto migliori, ed abituarsi alle loro peculiarità.

: Rapido accesso a tutti i contenuti del gioco (veicoli e piste) per tutte le categorie. Niente di meglio di una gara veloce per allenarsi, testare le auto migliori, ed abituarsi alle loro peculiarità. Multiplayer : online fino a 8 giocatori, oppure offline in modalità split-screen.

: online fino a 8 giocatori, oppure offline in modalità split-screen. 22 tracciati e Stage Generator: numerose piste pre-generate, con la possibilità di creare tracciati speciali nella modalità Rally.

Personalizzazione Veicoli : nella modalità carriera, l’editor della livrea ti permetterà di personalizzare completamente le tue auto!

: nella modalità carriera, l’editor della livrea ti permetterà di personalizzare completamente le tue auto! Più di 50 auto: colleziona storici bolidi come la Lancia Delta S4, la Porsche Carrera SC Safari, la Mustang Fastback e tante altre ancora, oltre alle più moderne Ford Focus RS RX, MINI John Cooper Works, Volkswagen Polo R WRC, solo per citarne alcune.

V-Rally 4 è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, e sarà disponibile dal 25 settembre per PC. Il gioco sarà in seguito disponibile su Nintendo Switch.