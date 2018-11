V-Rally 4 uscirà su Nintendo Switch il 13 dicembre

Bigben e Kylotonn Racing Games hanno annunciato la data di lancio di V-Rally 4 su Nintendo Switch. Il titolo automobilistico, già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso mese di settembre, farà il suo debutto sulla console ibrida il 13 dicembre in Europa, mentre arriverà soltanto il 5 febbraio 2019 in Nord America.

In aggiunta,il publisher e lo sviluppatore hanno confermato l'immediata disponibilità del DLC Supercharge Racing, che al momento sbarca solo su PC, PS4 e Xbox One. L'add-on comprende delle nuove livree che potrete utilizzare all'interno delle modalità Carriera, Online, e Quick Race, e che vi andiamo ad elencare di seguito:

Porsche 911 RGT 997 (Rally)

Volkswagen Polo RX (V-Rally Cross)

Tatum Class 10 (Buggy)

Volkswagen Polo R WRC (Rally)

Ford Mustang Fastback (Extreme Khana)

Darete una possibilità a V-Rally 4 su Nintendo Switch? Se interessati ad un approfondimento sul gioco corsistico di Bigben e Kylotonn Racing Games, vi rimandiamo alla nostra Recensione.