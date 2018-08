V-Rally 4: un video mostra la modalità Extreme-Khana!

Bigben e Kylotonn Racing Games presentano con un video l’ultima disciplina di V-Rally 4: Extreme-Khana. Extreme-Khana è la modalità più ardua e spettacolare di V-Rally 4: i giocatori dovranno completare corse acrobatiche il più velocemente possibile fornendo allo stesso tempo un degno spettacolo e non commettendo nemmeno un singolo errore.

Dominare questa competizione richiederà guidatori esperti e versatili per tutte le discipline: serviranno la precisione del drifting, la combattività del rallycross e la velocità del rally. Che sia tra le dune del Sahara, i porti del Sud Africa, in mezzo a container di un magazzino abbandonato in Michigan, oppure sull’asfalto della Nellis Air Force Base, i giocatori avranno bisogno di ore di allenamento per conoscere e padroneggiare macchine e tracciati.

Pre-ordinando V-Rally 4 per PlayStation 4 i giocatori riceveranno la Ford Shelby GT500, auto notevolmente potenziata che può essere usata in Extreme-Khana. Ogni disciplina offre un’esperienza di guida unica e differente. V-Rally 4 permette inoltre agli appassionati dei giochi di corse di mettere alla prova le proprie abilità e di imparare nuove tecniche di guida. Questa versatilità sarà di grande utilità nella Modalità Carriera che rappresenta il cuore dell’esperienza di gioco e che porterà il giocatore in giro per il mondo.

V-Rally 4 sarà disponibile dal 6 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà in seguito disponibile su Nintendo Switch.