V Rising batte tutti su PC: i vampiri occupano due posizioni nella Top 10 di Steam

Dopo la presentazione del suo nuovo titolo con l'intrigante gameplay trailer di V Rising, il team di Stunlock Studios può ora festeggiare un importante traguardo.

Da diverse settimane, infatti, il peculiare survival si è reso protagonista di una continua ascesa commerciale. Sui lidi di Steam, in particolare, V Rising si conferma come il gioco più venduto dell'ultima settimana, ma non solo. L'avventura dedicata ai sovrani della notte occupa infatti nella Top 10 PC non una, ma ben due posizioni in classifica. A confermarlo sono le più recenti statistiche diffuse da SteamDB, che delineano la seguente situazione:

V Rising; Steam Deck; Elden Ring; FIFA 22; My Time at Sandrock; V Rising -Fouder's Pack: Eldest Bloodline; Valve Index: VR Kit; Hatsune Miku: Project DIVA mega Mix + VIP Edition; No Man's Sky; Sniper Elite 5;

Resta sul podio anche, ormai a diversi mesi di distanza dal Day One dell'ultima creazione di casa FromSoftware. Cresce notevolmente la posizione in classifica di, complice anche un notevole sconto proposto da EA sul suo titolo calcistico. Ottimi risultati anche sul fronte hardware, conche si aggiudica la medaglia d'argento, e il visoreche si attesta in settima posizione.

Per maggiori dettagli su questo interessante Action Open World a base di vampiri, vi segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare un ricco provato di V Rising, a cura di Francesco Santin.