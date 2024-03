V Rising esce dall'Early Access: data di lancio su PC, arriverà in futuro anche su PS5

Dopo aver già ottenuto un notevole successo in fase di Early Access, V Rising è finalmente pronto a fare il suo debutto nella sua versione 1.0. L'annuncio arriva tramite il nuovo trailer ufficiale, condiviso tramite il canale di IGN.com.

V Rising è arrivato per la prima volta a maggio 2022 e da allora ha ricevuto una lunga serie di aggiornamenti, test, modifiche e stravolgimenti che lo hanno reso uno dei giochi survival a tema vampiri più popolari in accesso anticipato. Tra il Founders Pack, il Dracula's Relic Pack e il Sinister Evolution Pack, Stunlock ha sicuramente dimostrato di poter supportare il suo progetto sul lungo periodo, ed ora è finalmente giunto il momento di pubblicare il gioco nella sua versione definitiva.

Come ci viene confermato al termine del filmato che vi abbiamo riportato in apertura, la data di uscita di V Rising è fissata per mercoledì 8 maggio. Il gioco verrà distribuito su PC tramite Steam, ed arriverà in futuro anche su PlayStation. Non sappiamo con esattezza quando il survival game sbarcherà sulla console Sony, ma la pubblicazione è prevista entro il 2024.

Nell'attesa di poter finalmente provare il titolo nella sua edizione 1.0, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato all'Early Access di V Rising per scoprire di più sul gioco di Stunlock.

