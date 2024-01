Vaas Montenegro vs Pagan Min: qual è il miglior villain di Far Cry?

Tra le caratteristiche chiave della serie di Far Cry c'è la presenza ad ogni episodio di un antagonista peculiare dalla personalità ben marcata, che con la sua presenza valorizza il contesto narrativo in cui si svolgono le vicende dei singoli episodi del brand targato Ubisoft.

Far Cry 3 in particolare ha dato il via a questo trend del brand grazie al personaggio di Vaas Montenegro, e proseguito subito dopo con Far Cry 4 ed il suo Pagan Min. Concentriamoci proprio su questi due personaggi: chi tra loro è il villain migliore?

Con tutta probabilità Vaas è il primo personaggio che viene in mente quando si parla di Far Cry: sin dalle originali presentazioni del terzo capitolo (considerato tra l'altro il miglior Far Cry mai realizzato), pubblicato per la prima volta nel 2012, il villain interpretato dall'attore Michael Mando si è distinto per la sua personalità folle e sopra le righe, sprezzante di ogni pericoloso e priva di qualunque morale che lo hanno reso sin dal primo momento un avversario pericoloso e temibile. Celebre in particolare il suo monologo sulla definizione di follia, ancora oggi ricordato e celebrato dai fan come uno dei momenti più iconici di tutta la serie.

Pagan Min è invece l'esatto opposto di Vaas. Il nemico principale del quarto capitolo è freddo, calcolatore e spietato, che non ha bisogno di dimostrare chissà quali tratti folli della sua personalità per incutere timore in chi lo circonda. Oltre a spiccare per un look azzeccato e fortemente ispirato, nella sua brutale risolutezza Pagan Min sa essere anche molto metodico, con ogni sua azione che risulta essere ben ragionata e che può far anche riflettere il giocatore stesso. Il villain non si fa vedere fisicamente troppo spesso nel corso di Far Cry 4, ma la sua presenza è costante anche solo attraverso interventi radio, rivelandosi una minaccia sempre pronta a stare con il fiato sul collo del protagonista.

Preferite Vaas o Pagan Min? La parola passa a voi: spiegateci i motivi della vostra preferenza. E chissà se nel futuro Far Cry 7 presumibilmente in sviluppo faremo la conoscenza di un altro nemico altrettanto iconico.