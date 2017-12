In occasione dei Game Awards 2017,ha annunciato, una nuova esperienza di gioco per la realtà virtuale in arrivo su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive nel corso del 2018.

Se il precedente gioco dello studio, Job Simulator, ci richiedeva di simulare alcune mansioni lavorative, in Vacation Simulator saremo chiamati a goderci le tipiche attività di una vacanza soleggiata, il tutto con la possibilità di interagire con lo scenario grazie ai controller di movimento. Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, il titolo arriverà nel corso del 2018 su PlayStation VR, Oculus Rift e HTC Vive.