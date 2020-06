Vacation Simulator VR: ecco il video della folle espansione Back to Job

Nel corso dell'UploadVR Showcase legato al programma di eventi digitali del Summer Game Fest, gli autori di Owlchemy hanno presentato Back to Job, la prima espansione maggiore (e rigorosamente gratis) della folle esperienza in realtà virtuale Vacation Simulator per PC, Oculus Quest e PlayStation 4 con PS VR.

L'espansione farà da filo conduttore tra il primo e il secondo capitolo della serie targata Owlchemy e sbloccherà tantissime attività a cui partecipare per "fare finta di lavorare" mentre si è in vacanza insieme al proprio esercito di robot senzienti.

Back to Job andrà quindi ad ampliare il ventaglio di opzioni a disposizione del nostro intrepido alter-ego e dei suoi aiutanti meccanici, consentendogli di proseguire in remoto il proprio lavoro di impiegato, commesso, cuoco, meccanico o dirigente d'azienda. Il tutto, ovviamente, continuerà ad essere proposto con lo stile scanzonato e sopra le righe che contraddistingue il titolo.

L'uscita di Back to Job è prevista per fine 2020 e, come ribadito dalla software house interna a Google, sarà scaricabile gratis da chi possiede Vacation Simulator su PC, PS4 e Oculus Quest. Date un'occhiata al trailer di annuncio di questo contenuto aggiuntivo e diteci che cosa ne pensate. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'UploadVR Showcase sono state mostrate anche le prime scene di gameplay di The Walking Dead Onslaught con Norman Reedus.