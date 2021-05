Vaccino Covid negli USA: gettoni gratis per le sale giochi per i vaccinati

I cittadini americani vaccinati contro il Covid-19 possono godere di una serie di bonus e regali presso alcune grandi catene sparse per gli Stati Uniti, semplicemente mostrando il certificato che attesta la data della vaccinazione.

Tra i tanti regali troviamo ciambelle gratis (una al giorno) nei negozi della catena Krispy Kreme mentre Samuel Adams offre una birra gratis alle prime 10.000 persone che inviano la richiesta, c'è poi chi offre un certo quantitativo di Marijuana (erba legale) o consegne gratis come Uber e Lyft.

Bonus anche per i videogiocatori che potranno godere di 20 gettoni gratis al giorno per ventuno giorni presso le sei sale della catena arcade Up-Down, promozione valida fino all'estate. Una promozione interessante come incentivo per tornare in sala giochi, al momento non ci sono simili iniziative in Europa ma chissà che qualche catena nel nostro continente non possa prendere spunto da questa idea che negli Stati Uniti sembra aver riscosso un discreto successo, con i clienti che non vedono l'ora di ricevere i propri "goodies" dopo essere stati vaccinati.

In Italia purtroppo le sale giochi sono quasi del tutto scomparse e resistono solo pochissimi operatori nei grandi centri come cinema multisala e centri commerciali, strutture nelle quali è comunque sconsigliato sostare troppo per ridurre al minimo i contagi.