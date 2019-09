Vade retro Quest Procedurali: Cyberpunk 2077 avrà solo missioni 'disegnate a mano'

Chiarita la questione delle romance tra V e Keanu Reeves (nella "forma olografica" di Jonny Silverhand), gli autori di CD Projekt RED hanno discusso della natura delle missioni di Cyberpunk 2077 e rimarcato un importante concetto che, pur essendo stato già espresso in passato, meritava di essere ribadito.

Attraverso le pagine del forum ufficiale della software house polacca, Philipp Weber ha spiegato, in qualità di coordinatore del team di Quest Designer interno alla compagnia, che "ogni missione del gioco sarà realizzata a mano. Per noi, la qualità è sempre più importante della quantità e non potremmo raggiungere gli elevati standard che ci siamo prefissati attraverso l'utilizzo di moduli preassemblati che portino alla semplice creazione di missioni casuali. Non vogliamo che le persone impieghino il loro tempo in maniera meccanica, desideriamo offrire loro missioni interessanti che valga davvero la pena affrontare".

Lo stesso Weber sottolinea inoltre che "stiamo realizzando un grande videogioco di ruolo a mondo aperto, ma nonostante le nostre missioni siano tutte realizzate a mano, questo non significa che ne svilupperemo poche. In realtà, ce ne saranno davvero molte, in modo tale che i giocatori possano divertircisi per tante ore".

Le dichiarazioni di Weber vanno perciò nella direzione indicata da Maciej Petras: già nel gennaio di quest'anno, infatti, l'autore delle scene in cinematica di Cyberpunk 2077 si è speso pubblicamente per confermare la volontà di CD Projekt di costruire un mondo di gioco completamente "disegnato a mano", dai palazzi della distopica megalopoli di Night City alle stesse missioni da affrontare nei panni di V. A partire dal 16 aprile del 2020, ossia dalla data di lancio di Cyberpunk 2077 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, capiremo fino a che punto gli autori polacchi si saranno spinti per creare missioni originali ed estendere la longevità del titolo senza ricorrere alle quest procedurali.