Vader Immortal A Star Wars VR Series annunciato su PS4 per PS VR

Gli autori di ILMxLAB annunciano ufficialmente il porting su PS4 per PlayStation VR di Vader Immortal A Star Wars VR Series, l'avventura episodica in Realtà Virtuale che ci permette di indossare i panni dell'iconico personaggio di Darth Vader.

Originariamente pensata per Oculus Quest e Oculus Rift S, l'esperienza interattiva di Vader Immortal si prepara ad approdare su PS VR per offrire a tutti gli appassionati del genere, e della serie sci-fi di Guerre Stellari, l'opportunità di abbracciare il Lato Oscuro della Forza interpretando il villain più celebre della saga.

La versione PlayStation 4 di Vader Immortal comprenderà tutti e tre gli atti della serie lanciata in episodi da ILMxLAB nel 2016. Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, l'Executive Creative Producer Mark Miller spiega di aver voluto "portare i giocatori nell'universo di Star Wars in un modo che poteva essere fatto solo attraverso la narrazione immersiva offerta dalla realtà virtuale. Grazie alla VR possiamo calarvi proprio nel mezzo dell'azione per connettervi ai personaggi fantastici di questa serie mentre le vostre azioni porteranno avanti la storia".

In attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale su PlayStation 4 per PS VR, vi lasciamo alle prime immagini di questo porting in salsa PS4 e vi rimandiamo alla nostra recensione dell'Episodio 1 di Vader Immortal A Star Wars Series per visori Oculus.