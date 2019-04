Vader Immortal: A Star Wars VR Series si presenta nel primo Story Trailer ufficiale!

Dopo il primo Trailer di Star Wars The Rise of Skywalker, ecco una nuova entusiasmante sorpresa per gli amanti della saga di Guerre Stellari e della realtà virtuale!

È stato infatti appena pubblicato un Trailer ufficiale di Vader Immortal: A Star Wars VR Series - Episode I. Un'esperienza interamente dedicata all'universo narrativo di Star Wars e che ci vedrà catapultati direttamente all'interno della galassia lontana lontana. Qui, i Giocatori saranno fatti prigionieri da nientemeno che Darth Vader. Condotti presso il pianeta di Mustafar, questi avranno la possibilità di impugnare una vera e propria spada laser e fronteggiare uno dei personaggi più iconici dell'intera Saga. Come di consueto, potete trovare il nuovo Story Trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione! Cosa ve ne pare?

Il progetto è stato sviluppato da una collaborazione tra Oculus Studio e ILMxLAB. La produzione avrà natura episodica è sarà disponibile per diverse piattaforme. Come confermato sul Blog di Oculus, il primo episodio di Vader Immortal sarà infatti un Gioco di lancio per Oculus Quest, ma approderà anche su Rift e Rift S. Il focus narrativo sembra centrale per il progetto: in merito si sottolinea che "La storia qui è sorprendentemente emozionante. Vi renderà tristi. Vi farà entrare nel personaggio in un modo inedito. Vi spaventerà - fidatevi. Tutto questo in modi che sono inimmaginabili con un altro medium".



Ne approfittiamo inoltre per ricordare a Lettori e Lettrici che nella giornata di domani, sabato 13 aprile, giungeranno nuove informazioni su Star Wars Jedi Fallen Order: recentemente Chris Avellone ha discusso della narrazione nel Gioco.