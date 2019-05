Vader Immortal A Star Wars VR Series: la Video Recensione del gioco in Realtà Virtuale

Vader Immortal: A Star Wars VR Series ci apre le porte di un viaggio mai così coinvolgente all’interno dell’universo creato da George Lucas: una mini serie videoludica in tre puntate in cui vivremo una storia inedita e canonica scritta da David S. Goyer, già sceneggiatore de il Cavaliere Oscuro di Cristopher Nolan e Call of Duty Black Ops.

Le vicende di cui saremo protagonisti all'interno del gioco sono state per la prima volta introdotte in occasione dell'edizione 2019 della Star Wars Celebration: durante l'evento è infatti stato mostrato per la prima volta uno story trailer di Vader Immortal A Star Wars VR Series. Tramite l'utilizzo delle potenzialità connesse alla tecnologia della realtà virtuale, il gioco si propone di teletrasportare i videogiocatori direttamente all'interno del mondo di Star Wars, ponendoli al cospetto di uno dei personaggi più iconici dell'intera saga: Darth Vader. L'interessante progetto videoludico è stato sviluppato in collaborazione tra Oculus Studio e ILMxLAB: il primo episodio avrà soddisfatto le aspettative? Scopritelo nella nostra videorecensione di Vader Immortal VR, disponibile, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Il gioco in realtà virtuale rappresenta un titolo parte della line-up di lancio di Oculus Quest, ma è atteso anche sui visori Oculus Rift e Oculus Rift S. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del prodotto, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è inoltre disponibile la nostra recensione di Oculus Quest, a cura di Giuseppe Arace.