Vader Immortal: alcune sequenze di Rogue One tra le ispirazioni per il gioco VR!

Durante la Star Wars Celebration attualmente in svolgimento in quel di Chicago, è stato ufficialmente presentato il primo Story Trailer di Vader Immortal: a Star Wars VR Series Episode I.

I Giocatori hanno così finalmente potuto dare uno sguardo più approfondito a questo interessante progetto legato alla realtà virtuale e all'universo narrativo di Guerre Stellari. All'interno di Vader Immortal, sarà possibile ritrovarsi faccia a faccia con l'iconico Signore dei Sith, all'interno di un'avventura di natura episodica che conterà in totale tre diversi capitoli.

Maggiori dettagli sull'origine di questo progetto sono recentemente emersi, in seguito ad un'intervista concessa da Mohen Leo, impegnato nel narrative design di Vader Immortal, alla redazione di Polygon. Quest'ultimo ha infatti avuto il privilegio di lavorare direttamente sul set di Rogue One: a Star Wars Story, in qualità di supervisore per gli effetti visivi. Leo racconta di essere stato presente durante le riprese delle scene finali dello spin-off cinematografico e di come le prime ipotesi su di un gioco VR siano emerse nel medesimo periodo, e dichiara: "Molto di ciò che Vader Immortal è diventato è stato ispirato da quei primi scorci del castello di Vader. [...] Penso, certamente, che una cosa che Rogue One ha fatto con quella scena finale sia un'aspettativa di vedere un Vader fantastico, e quindi dobbiamo anche noi essere all'altezza".

Per chi ancora non avesse visionato il film, segnaliamo che sulle pagine di Everyey è disponibile la nostra Recensione di Rogue One. Vader Immortal, in arrivo su Oculus Quest e su Rift e Rift S, non dispone ancora di una data di pubblicazione precisa.