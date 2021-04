Vader Immortal: la versione retail dell'avventura PS VR di Star Wars arriva in primavera

I rappresentanti di ILMxLAB informano tutti gli appassionati di avventure in Realtà Virtuale che, Vader Immortal, l'apprezzata esperienza ambientata nella galassia lontana lontana di Star Wars, sarà disponibile in primavera in una speciale versione retail per collezionisti.

L'edizione pacchettizzata dell'opera sarà realizzata in collaborazione con Perp Games e verrà proposta a breve per la versione PlayStation VR di Vader Immortal. All'interno di questa versione celebrativa troveranno spazio diverse cartoline e un ricco pacchetto di contenuti digitali che comprenderà dei filmati mai visti prima.

L'amministratore delegato di Perp Games, Rob Edward, si dice entusiasta della collaborazione e spiega che "ILMxLAB ha svolto un lavoro incredibile nel portare l'universo di Star Wars in VR, il loro è un gioco stupefacente ed è un onore, per noi di Perp Games, pubblicare l'edizione fisica di un titolo così rappresentativo per gli appassionati di esperienze in Realtà Virtuale".

Maggiori dettagli su questa edizione speciale verranno condivisi da ILMxLAB e Perp Games a ridosso della commercializzazione. Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere l'epopea sci-fi del Signore dei Sith leggendo la nostra recensione dell'Episodio 1 di Star Wars Vader Immortal.