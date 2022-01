Vagante, nuovo video: il platform dark fantasy arriva su Switch, PlayStation e Xbox

Dopo aver illustrato le migliorie di Kerbal Space Program su PS5 e Xbox Series X/S, gli editori di Blitworks celebrano l'imminente lancio del porting console di Vagante con un video che mostra in azione l'eroe del platform dark fantasy in pixel art sviluppato da Nuke Nine.

Già disponibile su PC (Steam) da febbraio 2018, Vagante è un roguelike ambientato in un regno fantasy bidimensionale pieno di creature demoniache, mostri e criminali. Nei panni dei cavalieri più valorosi del regno, gli utenti devono viaggiare per andare alla ricerca di fama, ricchezza e potere, pur conoscendo i pericoli che li attendono una volta abbandonato il proprio castello per recarsi nelle terre selvagge.

Ogni scenario è generato in maniera procedurale e può essere visitato sia da soli che in cooperativa, tanto in rete quanto in locale grazie alla modalità a schermo condiviso che attraverserà tutte le missioni della campagna principale. Tra grotte, cimiteri infestati, foreste intricate e villaggi maledetti, l'esperienza di gioco offerta da Vigilante si caratterizza per la presenza di numerosi segreti da scoprire, una pletora di oggetti magici da strappare ai nemici e un'ampia scelta di abilità, skin, armi e potenziamenti per il proprio cavaliere.

Il lancio delle versioni console di Vigilante è previsto per il 27 gennaio su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. In calce e in cima alla notizia potete ammirare l'ultimo video e le immagini condivise da Nuke Nine in previsione dell'approdo su Microsoft Store, PlayStation Store e Nintendo eShop.