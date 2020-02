Vagrant Story compie 20 anni: i fan celebrano il kolossal GDR e chiedono un remake su PS5

Sono passati venti anni esatti dall'uscita sulla prima console PlayStation di Vagrant Story, uno dei capolavori più iconici e rappresentativi della produzione ruolistica giapponese. Per celebrare la ricorrenza, gli appassionati si riuniscono sui social e chiedono a Square Enix di realizzarne un remake o un sequel.

Ideata da Hironobu Sakaguchi (il papà di Final Fantasy) e dall'autore Yasuni Matsuno, l'esperienza GDR di Vagrant Story ha saputo ritagliarsi un importante spazio nei ricordi dei fan per via del suo inconfondibile stile, così come per l'unicità del suo impianto ludico interamente incentrato sulla figura di Ashley Riot.

Nei panni dell'agente d'elite e membro dei Riskbreakers, i cultori del genere hanno potuto esplorare il mondo immaginario di Ivalice per immergersi in un'avventura dal fascino inossidabile, merito dell'assenza di personaggi non giocanti con cui interagire e, soprattutto, dalla necessità di concentrarsi sulla progressione e sulla personalizzazione dell'equipaggiamento del proprio eroe.

Il mancato sviluppo di capitoli successivi da parte di Squaresoft (poi divenuta Square Enix) ha certamente contribuito a trasformare Vagrant Story in una vera e propria leggenda. Non è un caso, quindi, se molti frequentatori dei social e di forum videoludici come Reddit e ResetEra stanno cogliendo l'occasione fornitagli dalle celebrazioni per il ventennale dall'uscita di Vagrant Story per chiedere agli autori giapponesi di riportare in auge questa IP in vista della nextgen (oppure sulle attuali piattaforme come Nintendo Switch) come fatto con Final Fantasy 7 Remake.

Nel giugno del 2019, d'altronde, è stato lo stesso CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, a manifestare l'intenzione della compagnia nipponica di realizzare altri remake o remaster delle sue serie storiche.