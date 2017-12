Vainglory: Razer sarà lo sponsor ufficiale per il World Championship del popolare MOBA

, il team di sviluppo dietro(forse uno dei MOBA mobile di maggior successo in ambito esport) e(azienda ben conosciuta da tutti i videogiocatori per i suoi prodotti e periferiche dedicate al gaming) hanno annunciato l'avvio di una partnership strategica per promuovere gli esport mobile.

Razer, tra l'altro, ha recentemente rivelato di essere al lavoro sul Razer Phone, uno smartphone progettato specificamente per i giochi mobile.

La partnership partirà ufficialmente dal prossimo 14 dicembre, durante la premiere della Coppa del Mondo di Vainglory che si terrà a Singapore. In quell'occasione è anche previsto il reveal ufficiale della modalità 5vs5 di Vainglory.

Questa, comunque, non sarà la prima collaborazione tra Super Evil Megacorp. e Razer. I due partner hanno già lavorato insieme prima dell'evento di lancio al negozio Razer di San Francisco e allo stand Razer al DreamHack Winter 2017 in Svezia, mentre Razer, come detto, diverrà lo sponsor principale della Coppa del Mondo di Vainglory.

"Super Evil Megacorp e Razer condividono la stessa visione: i giocatori sono giocatori, indipendentemente dal dispositivo su cui giocano e meritano la migliore esperienza che la tecnologia può offrire. Siamo onorati di collaborare con Razer in un momento molto vivace, per promuovere ulteriormente il titolo e il nostro obiettivo di portare la migliore esperienza di gioco possibile su dispositivi mobili", ha dichiarato Kristian Segerstrale, CEO di Super Evil Megacorp..

Super Evil Megacorp. ha recentemente completato con successo un nuovo round di finanziamenti in cui ha raccolto ben 19 milioni di dollari, mentre Razer ha annunciato che inizierà l'avventura in Borsa, quotandosi a Hong Kong, per riuscire a raccogliere fino a 550 milioni di dollari.