Vainglory: Super Evil Megacorp e Coca Cola uniti per il Campionato del Mondo

Super Evil Megacorp, creatori di, MOBA per iOS dal successo clamoroso, ha annunciato oggi la collaborazione conper il Viewing Party dedicato alle finali del campionato del mondo di Vainglory, che si terranno il

La maxi festa, per l'occasione si terrà in ben 9 sale cinematografiche sparse in Indonesia, Giappone e Stati Uniti.

Questa sarà la prima volta che Coca-Cola ospiterà un Viewing Party in Asia, oltre alle location del Nord America. Inoltre, Super Evil Megacorp lavorerà con la community di Vainglory per organizzare altri party in 10 location in Bielorussia, Brasile, Cile, Corea del Sud, Russia, Tailandia e Vietnam.

Durante la festa, i fan potranno assistere al reveal in anteprima mondiale della nuova modalità 5V5 e, ovviamente, alla premiazione della squadra che si aggiudicherà il campionato del mondo.

"Le feste organizzate da Coca-Cola saranno la celebrazione della community di Vainglory che si unirà per assistere a questo importante evento", ha dichiarato Evan Denbaum, General Manager of Esports and Editorial. "Per i fan che non sono in grado di recarsi a Singapore per assistere all'evento dal vivo, questa è l'occasione perfetta per vedere la nuova modalità 5V5, che rappresenterà uno degli eventi più importanti dell'intera storia di Vainglory sin dal lancio".

Le sedi in cui si terranno i Viewing Party sono elencate sul sito Coke Esports. I fan che si presenteranno all'evento, riceveranno il merchandise esclusivo di Vainglory Worlds. Inoltre, possono registrarsi già a partire da oggi.

"Siamo entusiasti di collaborare con Super Evil Megacorp. per unirsi alla comunità di Vainglory nel celebrare il campionato del mondo", ha dichiarato Alban Dechelotte di The Coca-Cola Company. "Siamo entusiasti di poter riunire i fan per condividere la loro passione per l'evento esport di Vainglory".

Il campionato mondiale di Vainglory si terrà presso il Kallang Theatre di Singapore dal 14 al 17 dicembre e ospiterà le dodici migliori squadre del MOBA provenienti da tutto il mondo. Nel corso dell'ultimo giorno, la modalità 5V5 verrà rivelata in uno show match per la prima volta, prima della grande finale che incoronerà la squadra campione del mondo. I biglietti sono ora disponibili per l'acquisto, se qualcuno si trovasse in zona.

Vi ricordiamo, inoltre, che se iscrizioni all'accesso anticipato della tanto attesa modalità 5V5 sono già aperte nel sito ufficiale di Vainglory.