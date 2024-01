Una valanga di Funko Pop! in promo da GameStop: compra 2 Funko e il secondo costa la metà

GameStop rinnova l'offerta Funko Pop! da oggi e fino al 31 gennaio 2024 gli appassionati del brand possono fare scorta di nuovi Pop! a prezzo ridotto, approfittando di due nuove promo valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Compra 2 Funko, il meno caro lo paghi il 50%

Compra 2 Funko e risparmi il 50%: promozione valida dal 10 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, salvo esaurimento scorte online e nei negozi, lo sconto del 50% viene applicato sul Funko meno caro. Crea la tua offerta scegliendo i prodotti della lista sul sito di GameStop che include Pop! a tema Pokemon, One Piece, Naruto Shippuden, Demon Slayer Kimetsu No Yaiba, Stranger Things, Hello Kitty, Godzilla, Aquaman E Il Regno Perduto, Yu-Gi-Oh! e tante altre serie anime, manga, cartoon, serie TV, film e videogiochi.

Funko Pop! Deluxe scontati del 30%

Se invece siete alla ricerca di Funko Pop! Deluxe, Poster Movie, Super Sized o Box speciali, questa è la promo giusta per voi. Una selezione di Funko con prezzo minimo di 44.99 euro scontati del 30%, in questa categoria rientrano ad esempio i modelli Movie Poster Indiana Jones, Harry Potter Dragon with Harry, Ron e Hermione, Funko Pop! Deluxe Dustin, Eddie, Demobats (Stranger Things), il Kit Box The Mandalorian (esclusiva GameStop), Cyber End Dragon di Yu-Gi-Oh! (esclusiva GameStop) e Funko Pop! Spider-Man tratto da Spider-Man No Way Home.