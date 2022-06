Una valanga di giochi PS4 e PS5 a meno di sei euro su PlayStation Store

Lo sapete, a noi piace giocare spendendo poco, a volte anche meno, ed è per questo che in vista del weekend vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di sei euro su PlayStation Store.

Iniziamo con Unreavel 2 a 4.99 euro e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5.99 euro, Just Cause 3 costa 2.99 euro mentre Tricky Towers è in offerta a 5,99 euro. Prezzo ridotto anche per Dead Rising 2 a 5.99 euro, Thief a 2.99 euro e Just Cause 3 XXL Edition a 4,49 euro.

E continuiamo con I Am Bread a 2.59 euro, DiRT Rally a 3.99 euro, Abzu a 5.99 euro e Super Meat Boy a 3.19 euro. Valiant Hearts The Great War costa 4.49 euro, Dead Rising 2 Off The Record è in sconto a 5.99 euro mentre Windbound costa 4,99 euro.

Metal Gear Solid V Ground Zeroes costa 3.99 euro in offerta e vi segnaliamo anche Murdered Soul, Suspect a 1.99 euro, Pac-Man 256 a 2.99 euro e Scribblenauts Mega Pack a 5,99 euro. In chiusura, Zombi di Ubisoft a 3.99 euro, Guacamelee! 2 Complete Edition a 3.99 euro, Wonder Boy Returns Rermix a 4.99 euro e infine Trials of the Blood Dragon a 4,94 euro.