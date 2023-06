Una valanga di giochi PS5, PS4 e Nintendo Switch in sconto da Unieuro

Nuove offerte solo online da Unieuro, valide fino al prossimo 11 giugno: per tutta la settimana potete comprare una selezione di videogiochi e accessori a prezzi scontati rispetto al listino, solo online e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Iniziamo con Resident Evil 4 Remake a 64.99 euro, F1 22 a 29.99 euro e MotoGP 22 a 25.49 euro e ancora il recente Dead Island 2 Day One Edition per PS4 e Xbox One a 49.99 euro, con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino. Red Dead Redemption II costa 24.99 euro mentre LEGO Brawls per Nintendo Switch è in offerta a 22.99 euro, da segnalare anche Call of Duty Vamguard per PS5 a 49,99 euro.

No Man's Sky Nintendo Switch Edition costa 42.99 euro, in sconto anche Two Point Campus a soli 16.48 euro e Dragon Ball Z Kakarot a 25,49 euro. Il pacchetto Fortnite Leggende degli Anime Bundle costa 17.99 euro mentre Minecraft Legends Deluxe Edition è in sconto a 44,99 euro. Super sconto su The Callisto Protocol per PS4 a 24,99 euro e Dragon Ball The Breakers Special Edition per Nintendo Switch a 25,49 euro.

In chiusura, Sonic Frontiers per PS4 a 29.99 euro, Street Fighter 6 per PS4 a 59.99 euro e SIFU Vengeance Edition per PS4 a 41,49 euro.