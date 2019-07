Una valanga di giochi scontati con Xbox Super Game Sale

Dopo aver annunciato i Deals with Gold della settimana, Microsoft ha svelato l'inizio dell'iniziativa Xbox Super Game Sale, un periodo di tempo in cui sono in vendita a prezzo scontato tantissimi titoli del catalogo Xbox.

Si tratta di un numero davvero impressionante di videogame in offerta, da Ace Combat 7 alla serie di Assassin's Creed, passando per la collection di Batman Arkham, in sconto del 70% e i vari capitoli di Call of Duty, fino ad arrivare a Fallout 76 a metà prezzo e insomma, chi più ne ha più ne metta.

I Deals with Gold della settimana saranno attivi fino al 23 Luglio, mentre le offerte della Xbox Super Game Sales resteranno in vigore per un'ulteriore settimana e termineranno il 29 Luglio. Per la lista completa vi rimandiamo al sito ufficiale di Major Nelson, perché i giochi in questione sono davvero tantissimi.

Che ve ne pare delle offerte? Avete già deciso cosa acquistare? Intanto vi segnaliamo che con l'Amazon Prime Day anche Xbox One è in sconto presso il celebre rivenditore.