Una valanga di immagini e video dalle anteprime giapponesi di Pokémon Spada e Scudo

Manca ormai davvero poco al lancio di Pokémon Spada e Scudo, dato che l'attesissimo videogame farà il suo debutto su Nintendo Switch il 15 Novembre. In Giappone nel frattempo sono uscite le prime anteprime ed hands-on del gioco ad opera dei siti e dei magazine specializzati.

Tramite queste ultime dunque sono adesso disponibili una valanga di nuove immagini prese direttamente dal gioco e diversi nuovi video di gameplay che ci fanno dare un'ulteriore occhiata in anteprima al look finale del gioco.

L'attesa dunque si fa sempre più spasmodica, soprattutto dopo il nostalgico spot di Pokémon Spada e Scudo pubblicato ieri da Nintendo, che ha pensato bene di far leva sui sentimenti dei giocatori, soprattutto quelli di lunga data, mostrando una carrellata di immagini prese dai vari capitoli della serie a partire da quelli per Game Boy, fino ad arrivare al titolo in uscita su Nintendo Switch tra poco.

Mentre continuiamo ad attendere il day one del gioco, per alleviare l'attesa potete dare un'occhiata, oltre naturalmente alle immagini e ai video che troverete in calce alla news, anche alla nostra anteprima di Pokémon Spada e Scudo.

Cosa vi aspettate dal nuovo titolo dedicato alle celebri creaturine? Sarà acquisto al day one per voi, o quanto visto finora ancora non vi ha convinto del tutto?