Una valanga di leak per Assassin's Creed Jade: gameplay, parkour, Beta e... Ezio Auditore!

Nel weekend è emerso un video leak di Assassin's Creed Codename Jade ma c'è di più perché in queste ultime ore sono arrivati tanti nuovi dettagli sul gioco AAA mobile di Ubisoft. Ecco cosa è emerso su questo nuovo progetto...

Un nuovo video di Assassin's Creed Jade mostra non solo l'ambientazione nell'antica Cina ma permette di approfondire anche alcune meccaniche di gameplay come il parkour ed il sistema di combattimento.

Il sito Inloop ci informa invece dell'esistenza di una versione Alpha/Beta privata solo per sviluppatori e tester, attualmente disponibile solo su iOS e attiva per i prossimi due mesi. Non sappiamo se questa versione di test verrà resa pubblica in futuro, con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso del 2023.

Il terzo leak riguarda un brano della colonna sonora di Assassin's Creed Jade, ovvero la theme song della famiglia di Ezio Auditore da Firenze. Non è chiaro come il nobile assassino fiorentino sia collegato a Codename Jade ma anche in questo caso ne sapremo sicuramente di più nel corso del prossimo anno.

Assassin's Creed Codename Jade è previsto solo su iOS e Android con l'obiettivo di dare vita ad una produzione mobile AAA di alta fascia per smartphone e tablet, non sembrano essere in programma versioni per PC o console casalinghe.