Una valanga di marchi registrati da SEGA, Square Enix e Bandai Namco

Vi abbiamo già segnalato la registrazione del nome Sonic Frontiers, adesso emergono ulteriori trademark registrati non solo da parte di SEGA ma anche da Bandai Namco e Square Enix.

Sonic Frontiers dovrebbe essere probabilmente il nome definitivo di quello che ad oggi è conosciuto come Sonic Rangers, la compagnia giapponese ha registrato anche i marchi Shining Force e Hikari to Yami no Eiyuu (Heroes of Light and Darkness), quest'ultimo però legato al gioco mobile già annunciato.

Square Enix ha registrato i marchi The Diofield Chronicle e The Beasts of Burden, il primo solo in Giappone mentre il secondo in Stati Uniti, Canada, Europa e Australia. The Beasts of Burden potrebbe essere il nome occidentale di Toraware no Mamono, traducibile in lingua inglese come "The Captive Beasts." Il publisher ha poi registrato il marchio Various Daylife in Europa, Australia, Canada e Nord America, si tratta di un nome legato ad un gioco per Apple Arcade uscito nel 2019... che sia in arrivo anche su altre piattaforme mobile o magari su PC e console?

Infine Bandai Namco ha protetto i trademark Origination negli Stati Uniti e Taiko no Tatsujin Rhythm Festival e Taiko no Tatsujin The Drum Master in Giappone, attualmente però non ci sono nuovi giochi della serie annunciati e dunque restiamo in attesa di novità in merito.