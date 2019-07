Una valanga di nuove informazioni su Cyberpunk 2077, dall'hacking ai mini-giochi

Cyberpunk 2077 è uno dei videogame più attesi degli ultimi tempi, e le novità arrivate poco fa non fanno che aumentare l'hype della community nei confronti del titolo di CD Projekt RED. Sembra infatti che la software house abbia diffuso una nuova demo del gioco per la stampa polacca, tramite la quale sono emersi nuovi particolari.

Innanzitutto in Cyberpunk 2077 sono previste le conversazioni dinamiche, dunque sarà possibile parlare con un NPC anche senza uscire dal proprio mezzo di trasporto. Si parla poi di una forte presenza della religione a Night City, che pure dovrebbe essere una componente importante del gioco.

I bot potranno hackerare dispositivi a distanza, e il protagonista potrà effettuare delle piccole modifiche su sé stesso, in modo da facilitare i mini-giochi che riguardano proprio l'hacking. Inoltre l'inventario avrà dei limiti di peso, e sarà possibilie acquistare nuovi vestiti dai mercanti.

Tra le altre novità emerse, c'è la possibilità di migliorare le proprie skill con l'aiuto di un allenatore che troveremo in giro per il gioco, o tramite modifiche, come detto sopra. Sarà possibile prendersi una pausa dalla quest principale, per giocare una delle tantissime missioni secondarie disponibili. In Cyberpunk 2077 si susseguiranno diversi eventi in città, e a seconda di come si deciderà di interagire con essi, potrebbe apparire una nuova quest.

Non sarà come in The Witcher dunque, dove c'è la classica tabella delle quest da seguire, ma bisognerà semplicemente tenere gli occhi aperti e cercare degli avvenimenti particolari girando per la città.

Infine, il personaggio sarà totalmente personalizzabile. Non c'è bisogno di scegliere tra maschio e femmina, si potrà avere un protagonista con un corpo maschile, ma voce e capelli femminili, ad esempio. Il tipo di voce che sceglieremo di dare al personaggio avrà un impatto sul modo in cui saremo visti dagli NPC.

Tanta carne al fuoco insomma, in attesa di poter godere finalmente anche noi di una demo di Cyberpunk 2077. Che ne pensate? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.