Una valanga di sconti da Unieuro su console, giochi e accessori

Unieuro lancia i nuovi sconti Unieuro Special validi fino al 3 maggio su una selezione di prodotti tra cui videogiochi, console e accessori per PC e per le principali piattaforma, vediamo insieme le migliori offerte attive.

Il DualShock 4 (vari colori) viene venduto al prezzo di 69.99 euro con un gioco inclusi (a scelta da una lista) da segnalare anche le offerte su Just Dance 2020 in vendita a 39.99 euro e Ghost Recon Breakpoint a 19.99 euro e ancora Minecraft Nintendo Switch Edition a 24.99 euro, Call of Duty Infinite Warfare e Sonic Forces Bonus Edition a 14.99 euro l'uno, Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX a 44.99 euro, FIFA 20 e Need for Speed Heat a 39.99 euro l'uno, eFootball PES 2020 a 49.99 euro, Rise of the Tomb Raider a 19.99 euro, EA Sports UFC 3 a 24.99 euro e tanti altri ancora.

Sul fronte hardware segnaliamo PlayStation VR con PlayStation VR Worlds a 279.99 euro e Xbox One S 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 289.99 euro, trovate la lista completa dei prodotti in offerta nel link qui sotto in calce alla notizia. Ricordiamo che i negozi Unieuro sono chiusi per l'emergenza Coronavirus tuttavia è possibile continuare a fare acquisti in sicurezza tramite eCommerce.