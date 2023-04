Una valanga di videogiochi in sconto con le nuove offerte di Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro, valido fino al 23 aprile compreso, propone una serie di sconti e offerte speciali su videogiochi e accessori, permettendo così di risparmiare sull'acquisto di nuovi titoli e arricchire la propria ludoteca a prezzi contenuti.

Tra i giochi in sconto troviamo ad esempio F1 22 per PS5 a 49.99 euro, Forspoken a 66.99 euro (invece di 79.99 euro), It Takes Two per Nintendo Switch a 34.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 25.49 euro, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 51.99 euro e Anno 1800 Console Edition di Ubisoft a 34,99 euro.

Sonic Frontiers è in sconto a 49.99 euro, LEGO Jurassic World per Nintendo Switch costa 25.99 euro mentre Mafia Definitive Edition per PS4 è in offerta a 18,49 euro. Sconti anche per WWE 2K23, MotoGP 22 (23.99 euro), Minecraft Legends (44.99 euro invece di 50.99 euro), LEGO Brawls, The Dark Pictures Anthology The House of Ashes, Saints Row Day One Edition e My Hero One's Justice 2.

Sul sito di Unieuro trovate tutte le offerte attive fino al 23 aprile, queste coinvolgono anche accessori come controller, custodie per Nintendo Switch, cavi HDMI, basette di ricarica, cuffie wireless e anti altri prodotti per PC e console in sconto nei negozi e online.