Valentino Rossi protagonista del primo video gameplay di MotoGP 18

Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà a giugno con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del pianeta: per l'occasione, Milestone ha pubblicato il primo video gameplay del gioco, con protagonista Valentino Rossi.

MotoGP 18 darà l'opportunità a tutti i videogiocatori di prendere parte in prima persona al campionato, offrendo tutti i contenuti ufficiali della stagione 2018 e nuove features di gioco, con l'obiettivo di raggiungere il massimo livello di realismo. MotoGP 18 è in arrivo il 7 giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/Steam.

Insieme a MotoGP 18 prenderà il via anche la seconda stagione del MotoGP eSport Championship, l'evento eSportivo che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, con una finale mondiale svolta a Valencia e trasmessa in oltre 190 paesi. Maggiori dettagli sulla componente competitiva di MotoGP 18 verranno diffuse nelle prossime settimane.