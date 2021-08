Valentino Rossi si ritira: esiste un videogioco dedicato al Dottore?

Era nell'aria da un po' di tempo, e alla fine è accaduto: nel corso della conferenza stampa dello scorso 5 agosto, Valentino Rossi si ritirerà dalle competizioni al termine del campionato del mondo di MotoGP 2021 - dopo 26 anni di Motomondiale e 9 mondiali vinti.

Una doccia fredda per tutti i fan del Dottore, che per anni hanno colorato di giallo i circuiti di tutto il mondo. Valentino Rossi continuerà a correre nei ricordi di tutti i suoi tifosi e, per la fortuna degli appassionati di gaming, anche nei videogiochi che lo hanno visto protagonista. Se siete arrivati fin qui, probabilmente è perché siete curiosi di scoprire se esiste un gioco interamente dedicato a Valentino Rossi. La risposta, ebbene, è sì!

Si chiama Valentino Rossi The Game ed è stato sviluppato e pubblicato in Italia da Milestone nel 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Quell'anno, sostituì del tutto l'iterazione annuale della serie MotoGP, andando inoltre a rappresentare il primo capitolo del franchise motociclistico a non vedere la luce anche su Xbox 360 e PS3. In quanto celebrazione assoluta delle gesta del Dottore di Tavullia, Valentino Rossi The Game, oltre ad offrire la stagione 2016 della MotoGP, permette anche di rivivere le tappe fondamentali della carriera del 9 volte campione del mondo e di partire dalla Moto3 entrando a far parte della VR|46 Riders Academy (nella quale sono cresciuti i campioni del mondo Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, oltre a Celestino Vietti, Marco Bezzecchi, Andrea Migno e altri giovani piloti). Nel gioco sono anche incluse le gare di FlatTrack al MotoRanch di Valentino, le gare di Drift a Misano e quelle di Rally a Monza.

Valentino Rossi The Game può essere acquistato a 19,99 euro su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam. Esiste anche l'edizione Valentino Rossi The Game Compact, ana versione ridotta che a 9,99 euro permette di scegliere tra piloti, team e circuiti ufficiali della stagione 2016 della MotoGP nelle modalità Quick Race, Championship e Split Screen, oltre a 5 eventi storici che hanno caratterizzato la carriera di Vale. Il Dottore, ovviamente, può essere trovato anche in tutti i giochi della serie MotoGP, incluso MotoGP 21, lanciato lo scorso aprile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.