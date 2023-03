Valentino Rossi torna nel mondo dei videogiochi con una nuova esperienza per Roblox

Abbandonato il motociclismo e abbracciato il mondo delle competizioni a quattro ruote, il nove volte campione del mondo MotoGP Valentino Rossi ha ben pensato di esplorare nuove frontiere, più precisamente quelle del metaverso di Roblox. Come? Con Moto Island Official Valentino Rossi Experience!

Moto Island è un nuovo videogioco di corse motociclistiche che permette agli appassionati di tutto il mondo di competere per la vittoria lungo degli insidiosi tracciati e di esplorare un grande open world. Adatto agli appassionati di qualsiasi livello, dai motociclisti navigati ai centauri alle prime armi, l'esperienza ufficiale di Valentino Rossi offre anche un sistema di personalizzazione del personaggio, con capi d'abbigliamento chiaramente ispirati all'estetica del pluricampione di Tavullia, delle motociclette, le quali sono suddivise in varie categorie che spaziano dalle sportive alle classiche cafè racer, fino alle adventure, le chopper e gli immancabili scooter.

Moto Island: Official Valentino Rossi Experience è già disponibile e liberamente giocabile in Roblox su PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S e dispositivi mobili iOS e Android. Potete trovare l'esperienza tramite il motore di ricerca interno oppure dirigendovi comodamente a questo indirizzo. Valentino ha anche promesso lo sblocco della sgargiante "illuminator Bike" al raggiungimento dei primi 2.000 like sulla piattaforma! Già che ci siete, gustatevi anche il trailer di Moto Island: Official Valentino Rossi Experience allegato in cima a questa notizia.