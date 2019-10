Valfaris: il platform 2D heavy metal sbarca su PC e Switch, presto su PS4 e Xbox One

Il dinamico duo di Steel Mantis composto da Andrew Gilmour e Thomas Jenns ci ricorda che Valfaris, il loro ultimo action platform a scorrimento ispirato all'Heavy Metal e all'iconografia cyberpunk, è già disponibile su PC e Nintendo Switch ma lo sarà presto anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Traendo spunto dall'esperienza maturata con il progetto di Slain: Back From Hell, gli autori di Steel Mantis hanno confezionato un'avventura sci-fi con grafica in pixel art completamente disegnata a mano e un sistema di gioco "vecchia scuola" che promette di fare la felicità degli appassionati di titoli "Run and Gun" come Contra e Metal Slug.

Ambientato in una lontana galassia, il titolo ci porta nell'orbita di una stella morente per farci indossare i panni di Therion, un impavido figlio della fortezza di Valfaris che, di ritorno dopo un lungo viaggio, dovrà fare appello a tutta la sua rabbia per sfidare gli esseri alieni demoniaci che hanno portato la distruzione tra la sua gente.

Ad accompagnarci in questo ottovolante di emozioni forti ci saranno i brani strumentali e le canzoni di una colonna sonora originale firmata dall'ex chitarrista della band metal Celtic Frost, Victor Bryant: ogni livello propone sfide uniche contro frotte di nemici biomeccanici a difesa delle creature gigantesche che ci attenderanno alla fine di ciascuna missione per dare vita a intense battaglie con i Boss. A questo punto non ci resta che lasciarvi alle ultime immagini di Valfaris, non prima però di ricordarvi che le versioni PS4 e Xbox One dello sparatutto heavy metal di Steel Mantis sarà disponibile a partire dal 6 novembre sulla console Sony e dal 15 dello stesso mese sulla piattaforma Microsoft.