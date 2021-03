Valheim a 5 milioni di giocatori: numeri da record per il fenomeno vichingo di Steam

I ragazzi di Iron Gate si affacciano su Steam per celebrare l'avvenuto raggiungimento dei 5 milioni di giocatori di Valheim insieme a tutti gli appassionati, un traguardo ottenuto dopo un solo mese dall'uscita dell'ormai celebre sandbox ad ambientazione vichinga.

L'eccezionale traguardo raggiunto dei 5 milioni di giocatori viene festeggiato dagli sviluppatori svedesi con una scheda che annovera tutti i successi conseguiti da Valheim nel mese di lancio.

In base a quanto spiegato dal team di Iron Gate, i milioni di utenti che hanno deciso di immergersi nelle atmosfere vichinghe di questa avventura a mondo aperto hanno trascorso complessivamente qualcosa come 15.000 anni all'interno del gioco. Il successo del titolo è dovuto anche alla sua incredibile popolarità sui social e sulle piattaforme di streaming più seguite, come testimoniato dalle oltre 35 milioni di ore di gameplay trasmesse su Twitch dal 2 febbraio ad oggi, 3 marzo 2021.

Consapevoli delle enormi aspettative alimentate dai fan, i ragazzi di Iron Gate chiudono il loro messaggio spiegando scherzosamente che "tutto ciò ha reso il nostro team ancora più forte e ha spinto ognuno di noi a lavorare con ancora maggiore entusiasmo. Anche perché, in effetti, siamo soltanto cinque persone, ossia una per ogni milione di giocatori! [...] Ci attendono nuove entusiasmanti pietre miliari da qui in avanti, non vediamo l'ora di mostrarvi cosa stiamo preparando per attraversare insieme a voi le tappe della Roadmap 2021 di Valheim".