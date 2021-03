Valheim si aggiorna di nuovo: migliorata la stabilità dei server privati

Mentre Valheim continua a raggiungere nuovi record in termini di vendite su Steam, il team di sviluppo propone con costanza delle patch che puntano a sistemare alcune problematiche minori del gioco e l'ultima di queste si concentra sul multiplayer.

La principale novità dell'ultimo update riguarda infatti i server dedicati, dal momento che questi utilizzano ora connessioni dirette e non più il sistema chiamato Steam Datagram Relay (SDR). Iron Gate AB ha diffuso un piccolo file PDF all'interno del quale sono presenti tutti i dettagli su come creare un server dedicato che utilizzi il nuovo sistema, così che le partite multiplayer possano soffrire di meno problemi di latenza e offrire così un'esperienza più fluida per gli utenti che desiderano giocare online. Non si tratta però dell'unica modifica apportata dalla patch, che prova anche a sistemare alcuni problemi relativi alla localizzazione e al bug che faceva volare i giocatori in uscita da un dungeon o un portale in una partita online.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale, vi ricordiamo che Valheim ha ufficialmente superato il traguardo dei quattro milioni di copie vendute. Sulle nostre pagine potete trovare anche un articolo dedicato a Valheim, il nuovo survival fenomeno su Steam.