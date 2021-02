Valheim si aggiorna: il nuovo update migliora l'online e sistema i salvataggi

Mentre Valheim continua raggiungere nuovi record su Steam, posizionandosi tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di distribuzione digitale Valve, il team di sviluppo ha pubblicato un aggiornamento minore che sistema alcune delle problematiche del survival game.

L'aggiornamento in questione ha un peso di soli 3 MB e può quindi essere scaricato ed installato nel giro di una manciata di secondi. Portando il titolo all'ultima versione è possibile correggere alcuni problemi legati al sistema di salvataggio, che può essere attivato manualmente tramite un comando specifico e viene invece abilitato in maniera automatica ogni 20 minuti (la precedente versione registrava i progressi automaticamente solo ogni mezz'ora). Tra i vari fix troviamo quelli legati ai bug dei dungeon della Foresta Nera, degli oggetti da raccogliere nelle modalità online e del fumo negli edifici. Anche il comparto tecnico si è aggiornato con la nuova versione di Unity e permette ora di risparmiare qualcosina in termini di risorse del processore quando si avvia un server dedicato. Non meno importante è l'arrivo di un fix parziale al fastidioso bug divora-mondi di Valheim, il quale provoca l'eliminazione del mondo di gioco in maniera casuale al momento dell'uscita.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Valheim nella quale proviamo a spiegare perché questo prodotto sta avendo tutto questo successo.